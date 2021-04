Novorodeniatko place, pretoze mu chyba prostredie v ktorom bolo doteraz. Utechou mu je laskavy dotyk jeho matky, ktory naznacuje ze je v bezpeci.

Place ked mu chyba jedlo alebo pocit sucha. Ked pohroma pominie, dufa ze je to koniec a viac sa nedostatok jedla nebude opakovat. V tom prichadza dalsi plac. Plac dietata, ktore ide prvy krat do skoly, pretoze mu chyba pritomnost rodica. Utechou mu je prislub, ze poobede uz bude obedovat doma. Zlomene srdce place za nestastnou laskou. Chybajucu lasku sa pokusa nahradit zabavou a bezstarostnostou vsednych dni. Plac na pohrebe za milovanou osobou vyviera z pocitu polovicneho zivota. Utechou mu je nutkava sugescia myslienky niekdajsieho objatia a krasne spomienky na spolocne chvile. Plac za ukradnutym autom, za ktore sa skryva usilovne odkladanie penazi z kazdej vyplaty. Utecha neprichadza a vsetky naznaky na napravu stroskotaju na plytcine zufalstva. Beznadej a pocit chybajucej casti zivota naplnaju srdcia vsetkych placucich ludi. Clovek place, rozum narieka, hrdlom znie kvilenie, a srdce chce puknut. Kazdy preziva stratu inak. A predsa je to pre kazdeho rovnaky pocit evokujuci silne myslienky na minulost, pritomnost a buducnost. Nevinnost sa straca v dalekej nekonecnej hmle. Ta hmla, ktora prinasa nieco tajomne, nesie zo sebou aj beznadej. Znama beznadej zaplavuje ciste srdcia, ktore o nicom netusia a neutichajuci plac sa siri do dalekoho okolia. Plac, ktoreho povod skryva nedostatok niecoho vzacneho. Spolu s placom prichadza utecha ako slnecny luc predierajuci sa cez burkove mraky. Kazdy z nas place, pretoze mu nieco chyba. A preco placem ja? Chyba mi zivot.