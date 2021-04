Stoj. Zastav sa. Zastav sa aspon ty, ked uz cas nestopnes. Pozri sa cez plece na nasledky svojich davnych rozhodnuti.

Venuj si chvilku ticha a pokoja. Nech je to chvila ticha ako spomienka pre padnute ciele, ako smutocna chvila pre zle rozhodnutia a ako pocta pre tie spravne rozhodnutia. Nasledky ta dobiehaju a nebezpecne sa dostavaju do ciela pred tebou s obrovskym naskokom. Tvoje ja v paralelnom svete ti podava pomocnu ruku v nadeji, ze sa jej chopis. No skor, nez sa za nou natiahnes, pohlti ju privalova vlna sebeckosti. Kvapka nadeje v mori spomienok. Rozhodnutia, ktore si ucinil boli krute, jednoduche ale aj dolezite. V ktorom okamihu zivota - v ktorom rozhodnuti - tkvie moja podstata? Bezhlave nahananie vedomosti alebo upenlive zobranie o almuznu, ktora ti zabezpeci teplo a strechu nad hlavou. Teraz sa vsetko straca v zabudnuti a ostre pazury buducnosti sa zaryvaju do prijemnych dni pritomnosti. "Kedysi" uz nie je a "mozne" sa stava nedosiahnutelnym. Stracam sa v labyrinte jasnych svetiel, ktoreho vychodiskom je temnota. Som slepy alebo je ta tma, ktoru vidim, naozaj realita? Vsade okolo ciha ciernota a ja uz neviem ci je to burka dnesnych dni alebo svetly zajtrajsok. Marne hladam odpoved a hlas casu len nevladne mlci.